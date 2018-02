Dr. Christoph Bruns/Ufuk Boydak (LOYS AG): Uneinheitlicher Jahresstart -Monatsbericht Januar

Monatsbericht "Uneinheitlicher Jahresstart"

Motiviert durch eine Unternehmenssteuerreform in den USA legten die Weltbörsen unter der Führung der USA zunächst eine furiose Gangart an den Tag. Starke Zuflüsse in Aktienfonds erwiesen sich als zusätzlicher Treibsatz für die Aktienmärkte. Technologietitel wussten sich dabei besonders in Szene zu setzen. Am Monatsende kühlte die Euphorie dann aber merklich ab, als steigende Langfristzinsen Wasser in den süßen Börsenwein gossen.