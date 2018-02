Der Litecoin Kurs liegt am Freitag bei 147 $, was einem Tagesverlust von -0,84% entspricht. Der LTC/USD erreichte am 2. Februar 2018 sein Tief bei 124 $. Die Währung konnte sich anschließend mit der Stabilisierung der Kryptowährungen erholen, nach dem die Security Exchange Commission (SEC) am Dienstag ihre Anhörung vor dem Senat hatte. Litecoin Fork ...

Den vollständigen Artikel lesen ...