Mehr als 40 Prozent sind die Reisekosten bei der Deutschen Bank in London gestiegen. Eine Standpauke des Investmentbankchefs sorgt für Verstimmung.

Als die Deutsche Bank vergangene Woche ihre Zahlen vorlegte, reagierten Anleger und Analysten entsetzt. Besonders beunruhigend fanden sie, dass die Kosten dieses Jahr von 22 auf 23 Milliarden Euro steigen sollen. Es war der deutlichste Beweis, dass der Sanierungskurs von Vorstandschef John Cryan nicht nach Plan läuft.

Die Reaktion des Managements ließ nicht lange auf sich warten. In London trat am Montag Alasdair Warren, der Chef des Investmentbankings in Europa, Mittlerem Osten und Afrika, vor seine Mannschaft. Die Reisespesen seien im vergangenen Jahr um 40 Prozent auf 22 Millionen Euro explodiert, rechnete er ihnen vor. Auf einem Powerpoint-Slide hatte er alles genau aufgelistet: Demnach haben 3.700 Flüge und 8.100 Übernachtungen gegen die hausinternen Spesenregeln verstoßen.

Allein die Taxirechnung seiner Abteilung belief sich auf mehr als eine Million Euro. Einzelne Banker, ...

