Sodexo, weltweit führender Anbieter von Services für mehr Lebensqualität, präsentiert gemeinsam mit Xpenditure und iAlbatros die neue Plattform Rydoo. Mit ihr erübrigen sich die täglich anfallenden administrativen Aufgaben des Geschäftsreise- und Spesenmanagements. Rydoo wurde erstmalig in Frankreich eingeführt und ist mittlerweile weltweit präsent. Das Produkt zielt darauf ab, das volle Potenzial eines dynamischen, doch traditionell orientierten Marktes zu erschließen und gleichzeitig die Digitalisierung von Arbeitsplätzen zu unterstützen.

A business traveler using Rydoo Travel (Photo: Rydoo)

Administrative Aufgaben ohne Mehrwert, die zusätzlich zur eigentlichen Arbeit anfallen, sind einfach nur ärgerlich. Wir alle kennen es, stundenlang nach dem richtigen Flug zu suchen, an der Hotelrezeption beim Auschecken Schlange stehen und dann schließlich auch noch unübersichtliche Spesenabrechnungen ausfüllen zu müssen. Kein Verkäufer wird eingestellt, um Experte für Reisearrangements oder das Sammeln von Belegen zu werden. Unternehmen und ihre Mitarbeiter sollten sich darauf konzentrieren können, was wirklich zählt und Mehrwert bietet. Rydoo liefert die Technologie, die die Effizienz steigert und die Arbeitsweise optimiert.

Rydoo revolutioniert und vereinfacht das Geschäftsreise- und Spesenmanagement mit nur einigen wenigen Klicks und mithilfe von Fotos. Das Produkt spart Zeit und senkt Kosten.

Wegweisend beim Geschäftsreise- und Spesenmanagement

Rydoo ist die erste Plattform, die Geschäftsreisen bzw. Spesen vollumfänglich abdeckt, und trägt dadurch zu einem zufriedenstellenderen Arbeitsumfeld bei. Mit einer durchschnittlichen Akzeptanzquote von 93% innerhalb des ersten Monats stellt Rydoo seine Benutzerfreundlichkeit für die Mitarbeiter und seine Effizienz für das Unternehmen unter Beweis.

Finanzabteilungen von Unternehmen profitieren somit von folgenden Vorteilen:

Senkung der Verarbeitungskosten um 87

Optimierungsmöglichkeiten durch Einhaltung der Unternehmensrichtlinien

Zeitersparnis, da die erforderliche Verarbeitungszeit für Spesen nur noch ein Viertel beträgt

Rydoo ist zudem eine SaaS-Lösung, deren Implementierung nur wenige Tage in Anspruch nimmt. Sie bietet Woche für Woche neue Funktionen. Rydoo verfügt über ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell, das bei einem Preis von 6 Euro pro Monat und aktivem Nutzer beginnt.

Rydoo vereint hervorragende Benutzerfreundlichkeit mit den Erwartungen des Unternehmens an die Effizienz

Die End-to-End-Plattform von Rydoo kombiniert beide Aspekte durch zwei Module, mit denen der gesamte Geschäftsreise- und Spesenprozess rationalisiert wird:

Mithilfe von Rydoo Travel können die Mitarbeiter geeignete Flug- und Bahntickets bzw. Mietwagen finden sowie aus einem Angebot von 800.000 Übernachtungsmöglichkeiten das Hotel auswählen, das ihren Anforderungen entspricht. Das Modul bietet herausragende Benutzerfreundlichkeit und eine deutliche Zeitersparnis. Dank der zentralen Abrechnung entfällt bei Rydoo Travel der Bezahlvorgang für den Mitarbeiter (weshalb er an der Rezeption nicht mehr Schlange stehen muss), und die Finanzabteilung erhält zum Monatsende eine Gesamtrechnung, aus der sämtliche Daten über die durchgeführten Geschäftsreisen hervorgehen.

Mit Rydoo Expense profitieren die Mitarbeiter von der Funktion "Snap-And-Process". Sie ermöglicht eine automatisierte, papierlose Spesenverwaltung und entspricht den Unternehmensrichtlinien. Die Finanzabteilung kann in Echtzeit die Rückerstattungen an die Mitarbeiter verarbeiten und das Spesenbudget des Unternehmens kontrollieren.

Die Verwendung beider Module bietet den vollen Nutzen dieser neuen Herangehensweise. Wahlweise können Unternehmen jedoch auch mit nur einem der beiden Module an den Start gehen.

Sébastien Marchon, der CEO von Rydoo, äußert sich dazu wie folgt: "Rydoo nimmt sich der Probleme des Alltags mithilfe einer endanwenderorientierten App an. Rydoo erleichtert den Mitarbeitern das Reisen und bietet der Finanzabteilung gleichzeitig eine um 87 höhere Produktivität. Mit Rydoo als einem der führenden Anbieter auf dem Markt für das Geschäftsreise- und Spesenmanagement verfolgt Sodexo das Ziel, die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit seiner Kunden zu steigern."

Didier Dumont, President von Sodexo Mobility Expense, ergänzt: "Dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter auch unterwegs effizient arbeiten können, ist für den Geschäftserfolg ganz entscheidend. Rydoo vereint den Geschäftsreise- und Spesenbereich. Das spart Zeit, bietet Transparenz in Echtzeit und sorgt für reibungslose Geschäftsabläufe. Um diese Zielsetzungen auf agile Art und Weise auf den Markt zu bringen, definieren wir uns als "Corp-up-Unternehmen": Wir kombinieren die Leistungsfähigkeit eines Großunternehmens mit der Flexibilität und dem innovativen Drive eines Startup-Unternehmens."

Über Rydoo

Rydoo revolutioniert und vereinfacht das Geschäftsreise- und Spesenmanagement dank dem Know-how der beiden Startup-Unternehmen, aus denen die Plattform entsprungen ist: Xpenditure und iAlbatros. Mit seinen 300 hochmotivierten Mitarbeitern ist Rydoo in mehr als 60 Ländern erfolgreich. Die 3.000 Kunden des Unternehmens (sowohl aus dem öffentlichen Bereich als auch aus der Privatwirtschaft) profitieren von der Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der anwenderorientierten App. Rydoo ist ein "Corp-up-Unternehmen" von Sodexo, der Allianz aus zwei Startup-Unternehmen und einem Großunternehmen.

Über Sodexo

Sodexo wurde 1966 im französischen Marseille von Pierre Bellon gegründet. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Services für mehr Lebensqualität, die eine wichtige Rolle für den Erfolg des Einzelnen und von Organisationen spielt. Dank einer einzigartigen Kombination aus On-site Services, Benefits and Rewards Services und Personal and Home Services stellt Sodexo täglich für 100 Mio. Menschen in 80 Ländern seine Dienste bereit. Aus dem Leistungsspektrum mit über 100 verschiedenen Angeboten stellt Sodexo auf Grundlage von mehr als 50 Jahren Erfahrung integrierte Kundenlösungen zusammen. Dieses Angebot umfasst etwa Leistungen aus dem Gastgewerbe, Empfangs-, Reinigungs- und Wartungsdienste, Instandhaltung von technischen Geräten und Anlagen, Motivation und Incentive-Angebote für Mitarbeiter, Lösungen zur Optimierung von Umzügen und Spesen sowie Unterstützungsleistungen in den eigenen vier Wänden, Tagesbetreuung und Concierge-Services. Der Erfolg und die Leistungsfähigkeit von Sodexo beruhen auf der Unabhängigkeit, dem nachhaltigen Geschäftsmodell und der Fähigkeit des Unternehmens, seine weltweit 450.000 Mitarbeiter kontinuierlich weiterzuentwickeln und an sich zu binden. Sodexo ist in den Indizes CAC 40 und DJSI vertreten.

LinkedInTwitterFacebookInstagram

