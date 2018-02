Bitcoin Cash hat den Schlüsselwiderstand aus der psychologisch wichtigen Marke von 1.300 Dollar zurückerobert und notierte zuletzt auf 1.327 Dollar. Das Abwärtsmomentum in der Digitalwährung hatte sich im europäischen Geschäft verlangsamt und gewann so an Schwung auf der Oberseite. Im BCH/USD ist damit ein neuer Aufwärtstrend geboren. Am 7. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...