Ein Blick auf den Tageschart der Commerzbank AG Aktie macht deutlich, dass der Markt in einen in einen Abwärtstrend übergegangen ist. Zuletzt konnte hierbei in der vergangenen Handelswoche ein weiterer sehr starker Bewegungsast ausgebildet werden, wodurch ein neues Tief bei ca. 11.82 Euro erreicht wurde. Diese kräftige Bewegung der letzten beiden Handelstage, wurde zudem mit einem signifikant erhöhten Volumen untermauert. Es kann also davon ausgegangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...