Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nicht die Absicht zurückzutreten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am Sonntag in einem ZDF-Interview, dass ihre Position sowohl als Kanzlerin als auch CDU-Chefin nicht zur Disposition stehe. "Für mich gehören diese beiden Ämter in eine Hand, um auch eine stabile Regierung führen zu können", sagte sie. "Dabei bleibt es." Sie habe vor der Bundestagswahl gesagt, dass sie wieder für vier Jahre antreten wolle. Dies wolle sie auch einhalten. "Ich gehöre zu den Menschen, die Versprochenes auch einhalten wollen", sagte Merkel zur Begründung. Sie bestätigte auf Nachfrage des ZDF, dass sie bis 2021 Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende bleiben wolle. Merkel ging überraschend konkret auf die Frage in, was denn geschehen würde, wenn die SPD-Mitglieder die Große Koalition ablehnen. Merkel sagte, dann werde sie zum Bundespräsidenten gehen und der werde ...

