Im Werk in Singapur sollen die SWCT-Fertigungssysteme im zweiten Quartal installiert werden. Die neue Zellverbindungstechnologie von Meyer Burger verspricht Kostensenkungen bei der Modulproduktion, da der Silberverbrauch signifikant sinken soll.Die REC Group hat die Meyer Burger Technology AG mit der Lieferung und Installation der zukunftsorientierten Smart Wire Connection Technologie (SWCT) beauftragt. Die Fertigungssysteme sollen im zweiten Quartal in der Produktionsstätte von REC in Singapur aufgebaut werden, wie der Schweizer Photovoltaik-Anlagenbauer am Montag mitteilte. Nach Angaben von ...

