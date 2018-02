Die beiden Unternehmen wollen Photovoltaik und Elektromobilität verbinden. Die Wallboxen für den privaten und gewerblichen Einsatz von EVBox sollen künftig Elektroautos intelligent mit Solarstrom laden.Die Sektoren Strom und Verkehr zu koppeln, ist Hintergrund der strategischen Vertriebspartner zwischen IBC Solar und EVBox. Darin sei vorgesehen, dass der niederländische Anbieter Wallboxen für den privaten und gewerblichen Einsatz an das Photovoltaik- und Speicher-Systemhaus liefere, hieß es am Montag. Die Wallboxen zum Laden von Elektrofahrzeugen ließen sich auch in ein System bestehender Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...