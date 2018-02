Der US-Anwalt Michael Melkersen hat sich mit VW angelegt und die Abgastests mit Affen bekanntgemacht. Nun eskaliert der Konflikt weiter.

Volkswagen zahlt in den USA bis heute einen hohen Preis für die betrügerischen Manipulationen an Dieselmotoren. Etwa zehn Milliarden Dollar an Entschädigung sind allein für rund 500.000 Autofahrer vorgesehen, die sich im Rahmen einer Sammelklage gegen VW zusammengeschlossen hatten. Doch damit sind die US-Rechtsstreitigkeiten für VW noch lange nicht beendet. Das liegt vor allem an einem Mann: Dem US-Anwalt Michael Melkersen.

Er vertritt mehr als 300 VW-Kunden, die von den Wolfsburgern Geld sehen wollen. Insgesamt laufen 3000 weitere laufende Zivilklagen von US-Autofahrern gegen VW. Der Hauptgrund dafür, dass sich diese Volkswagen-Kunden nicht der Sammelklage angeschlossen haben: Sie und ihre Anwälte glauben, dass sie in den laufenden Verfahren noch mehr an Entschädigung herausholen können als die durchschnittlich veranschlagten 20.000 Dollar aus der Sammelklage.

Doch keiner geht dabei so kompromisslos vor wie Melkersen. Er hat im Zuge seiner Recherchen die skandalträchtigen Abgasversuche mit Affen aufgespürt, die Volkswagen zusammen mit Daimler und BMW in den USA in Auftrag gegeben hatte. Testwagen war ein VW Beetle. Der US-Anwalt ist danach in Fernsehshows und im Streaming-Dienst Netflix aufgetreten. Der Jurist ist inzwischen nicht mehr nur in den USA zu einer nationalen Größe aufgestiegen, sondern auch weltweit bekannt geworden. Vor allem in Wolfsburg wird mittlerweile jeder juristische Winkelzug des US-Anwalts genau beobachtet.

Seine Mandanten ...

