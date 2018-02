Der diesjährige Fruit Logistica Innovation Award geht an die "Pook Coconut Chips" der Firma PookSpaFoods aus Deutschland. Das haben die Fachbesucher der Fruit Logistica 2018 entschieden. Zwei Tage lang konnten sie ihre Stimme abgeben. Drei Neuheiten schafften es am Freitag Nachmittag in Berlin auf das Siegertreppchen: Gold Award: Pook Coconut Chips - Kanokporn Holtsch,...

Den vollständigen Artikel lesen ...