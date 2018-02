1: Füllstandradar für SIL2- und -3-Anwendungen

Das 2-Leiter-FMCW-Füllstandradar Rosemount 5408 von Emerson kann bis SIL3 eingesetzt werden und ermöglicht genaue und zuverlässige Messungen. Darüber hinaus lässt sich das Füllstandmessgerät leicht bedienen und gestattet somit dem Anwender einen effizienteren Umgang mit der Messtechnik, wodurch gleichzeitig die Anlagensicherheit erhöht wird. Verbesserte On-board-Diagnosefunktionen unterstützen die vorbeugende Wartung und liefern relevante Informationen, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen. Die Möglichkeit, eine Geräteüberprüfung oder eine Abnahmeprüfung auch aus der Ferne durchführen zu können, spart Zeit, erhöht die Effizienz einer jeden Anwendung und reduziert die Abhängigkeit von hochqualifiziertem Personal.

2: Neue FMCW-Radargeräte in 24- und 80-GHz-Technik

Krohne hat seine Optiwave-Serie von FMCW-Radar-Füllstandmessgeräten um sechs 24- und 80-GHz-Transmitter erweitert, darunter vier neue Geräte zur Messung von Flüssigkeiten. Die 2-Leiter-Geräte bieten Hart-7-Kommunikation und sind mit Prozessanschlüssen ab 3/4 Zoll verfügbar. Das Optiwave 3500 ist ein 80-GHz-FMCW-Radar-Füllstandmessgerät für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie in der Pharmaindustrie. Es ist verfügbar mit zahlreichen Hygieneanschlüssen, der Messbereich reicht bis zum Prozessanschluss. Dank des schmalen Abstrahlwinkels und der geringen Blockdistanz eignet es sich für die Messung in schmalen Tanks, auch mit Rührwerken.

Optiwave 5400 ist ein 24-GHz-FMCW-Radar-Füllstandmessgerät für Flüssigkeiten in einfachen Prozessanwendungen in den Branchen Chemie, Öl und Gas sowie Energie. Es liefert genaue Messwerte in geschlossenen Tanks oder im Freien wie z. B. Flüsse oder Dämme (zur Speisung von Kühlkreisläufen), auch bei sich schnell ändernden Füllständen.

Optiwave 7400 ist ein 24-GHz-FMCW-Radar-Füllstandmessgerät für Flüssigkeiten in rauen Umgebungen wie beispielsweise Tanks mit Rührwerken, die korrosive Messstoffe enthalten, oder Nicht-Ex-Anwendungen bis 700 °C. Dieses für die Branchen Chemie, Petrochemie, Energie sowie Öl und Gas entwickelte Gerät bietet eine große Auswahl von Antennenoptionen. Für Anwendungen mit korrosiven oder gefährlichen Flüssigkeiten stehen ein Flanschteller oder eine zusätzliche Metaglas-Abdichtung zur Verfügung. Das Schnellkupplungssystem ermöglicht das Entfernen des Messumformers unter Prozessbedingungen.

Optiwave 7500 ist ein 80-GHz-FMCW-Radar-Füllstandmessgerät für die gleichen Branchen wie das Optiwave 7400 und eignet sich für Bedingungen bis 150 °C und 40 bar. Sein schmaler Abstrahlwinkel und die geringe Blockdistanz ermöglichen den Einsatz in kleinen und schmalen Tanks mit Einbauten wie Rührwerke oder Heizspulen sowie für Tanks mit langen Stutzen. Das Gerät misst sogar durch Tankdächer aus nicht leitfähigen Werkstoffen.

3: Mit dem Radarstrahl durch die Wand

Mit dem Radarstrahl durch Glas- und Kunststoffwände hindurch misst auch das im vergangenen Jahr vorgestellte Füllstandradar Vegapuls 64 von Vega. Bei dem Gerät tragen mehrere Faktoren dazu bei, die Messung durch Schaugläser oder Kunststoffbehälter zu vereinfachen. Durch die deutlich niedrigere Frequenz (80 GHz) werden Störsignale bereits bei einer leichten Neigung zur Seite reflektiert, die Messung wird dadurch zuverlässiger. Sein großer Dynamikbereich ermöglicht es, dass Medien mit geringen Reflexionseigenschaften, also kleiner Dielektrizitätszahl, deutlich besser gemessen werden können als mit bisherigen Radarsensoren. Auch bei Schaum, extrem turbulenten Füllgutoberflächen, Kondensat oder Anhaftungen an der Antenne wird durch die höhere Messsicherheit eine zuverlässige Füllstandmessung möglich. Zudem lässt sich der Füllstand auch ganz nah am Behälterboden ermitteln. Die Genauigkeit liegt bei ±2 mm.

4: 26-GHz-Radar mit 1 mm Auflösung

Der berührungslos arbeitende Radar-Messumformer Pulsar Modell R86 von Magnetrol arbeitet mit einer Messfrequenz von 26 GHz und erlaubt eine Auflösung von 1 mm. Gegenüber Geräten, die mit größerer Wellenlänge arbeiten, können kleinere Antennen verwendet werden. Dies ist bei anspruchsvollen Prozessbedingungen ein wichtiger Unterschied, da der kleinere Strahlungswinkel den Einbau in Prozessanschlüsse bis zu 1,5 Zoll ermöglicht.

