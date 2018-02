Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurde in der vergangenen Handelswoche wieder deutlich mehr umgesetzt. So stiegen die Volumen um rund 40% auf CHF 2.29 Mio. Der ZKB KMU-Index zog um 0.22% auf 1'364.90 Punkte leicht an. Die Zahl der Abschlüsse blieb mit 115 nach 116 in der Vorwoche quasi stabil. In der vergangenen Woche führten die Titel der Zürcher Oberland Medien AG mit 0.6% die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite gaben indes die Aktien von Zürichsee Fähre Horgen-Meilen 3.8% nach, gefolgt von den Papieren des Grand Resort Bad Ragaz mit -1.9%. Auch NZZ (-1.9%) und Welinvest (-1.0%) waren unter den schwächsten Werten zu finden. Auffällige Volumen registrierte die ZKB in den Titeln der CKW, mit denen in 9 Abschlüssen rund CHF 561'000 umgesetzt wurden. Auch NZZ wurden in 15 Abschlüssen und mit einem Volumen von rund 408'000 CHF rege gehandelt.

Bei den Unternehmensnachrichten standen Banken mit Jahreszahlen im Fokus. So verdiente die Spar- und Leihkasse Bucheggberg im Geschäftsjahr 2017 etwas mehr und legte auch bei den Kundengeldern zu. Die Dividende soll der Bank zufolge erhöht werden. Auch die Alpha Rheintal Bank erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen höheren Gewinn, ebenso sah es bei der Clientis Sparkasse Oftringen aus.

Mit der Energie Zürichsee Linth legte auch ein regionaler Gasversorger seine Zahlen vor. Zwar sank der Betriebsertrag um 3.9% auf CHF 49.5 Mio, dank eines günstigeren Materialaufwands gingen aber auch die Betriebskosten um 4.4% auf CHF 42.2 Mio zurück. Unterm Strich stand dann ein um 48% höherer Reingewinn von CHF 4.3 Mio.

Derweil kämpft Precious Woods einer Mitteilung zufolge mit infrastrukturellen Problemen. Umfangreiche Kontrollen am Hafen von Manaus in Brasilien hätten den Containerverlad verhindert und in Gabun habe sich die Verschiffung von Schnittholz wegen eines Streiks der Zollbehörden verzögert. Dennoch wurde 2017 der Umsatz um knapp 9% auf CHF 45 Mio gesteigert und unter dem Strich verblieb mit CHF 1.5 Mio wieder ein kleiner Reingewinn (Vorjahr -CHF 2.8 Mio). (Quelle: awp)

