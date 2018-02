Frankfurt - Der Eurokurs hat am Dienstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und erneut spürbar zugelegt. Bereits am frühen Morgen schaffte die Gemeinschaftswährung den Sprung über die Marke von 1,23 US-Dollar und erreichte am Nachmittag ein Tageshoch bei 1,2371 Dollar. Seit dem Wochenauftakt ergibt sich ein Kursgewinn von etwa einem Cent. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2333 (Montag: 1,2263) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8108 (0,8155) Euro.

Der Schweizer Franken zeigt sich am Nachmittag im Vergleich mit den beiden Leitwährungen uneinheitlich. Während sich der Euro auf 1,1537 CHF von 1,1525 am frühen Nachmittag verteuerte, gab der US-Dollar leicht auf 0,9334 von 0,9340 CHF nach.

