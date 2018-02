New York - In den Vereinigten Staaten bahnt sich offenbar eine weitere Milliardenübernahme im Gesundheitssektor an. Der Pharmahändler und Drogerieketten-Betreiber Walgreens Boots Alliance sei an einer Komplettübernahme von AmerisourceBergen interessiert, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Vor ein paar Wochen habe es Gespräche gegeben. Es stehe aber keine Transaktion unmittelbar bevor, hiess es weiter.

Walgreens hält bereits 26 Prozent an dem Pharmagrosshändler, dessen Börsenwert vor der Veröffentlichung des "WSJ"-Berichts bei knapp 20 Milliarden Dollar ...

