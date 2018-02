Der australische Dollar versuchte seine Erholung am Dienstag fortzusetzen, scheiterte aber am Chartwiderstand um 0,7876 und rutschte im frühen amerikanischen Geschäft auf 0,7827. Neben dem neuerlichen Ausverkauf bei Aktien belasteten den AUD/USD auch fallende Ölpreise. So hat die in Paris ansässige Internationale Energieagentur IEA am Dienstag ihre ...

