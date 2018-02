Liebe Leser,

Südzucker wird offenbar immer mehr zum Fest für Short-Investoren. Dies jedenfalls meinen Chartanalysten mit Blick auf den jüngsten Kursverlauf. Am Montag und am Dienstag ging es schon wieder bergab für den einstmaligen Börsenliebling. Nun sei ein Kurssturz bis zu 12,76 Euro oder gar 11,12 Euro möglich. Dies wäre insbesondere für Short-Anleger interessant. Im Detail: Die Aktie befindet sich nun in einem starken charttechnischen Abwärtstrend. Ausgehend vom bisherigen 6-Monats-Hoch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...