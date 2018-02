Liebe Leser,

Paion hat am Montag trotz eines Kursrücksetzers erneut Stärke gezeigt, meinen die Spezialisten der charttechnischen Analyse. Denn der Wert hat bei seinem Rücksetzer immerhin eine Untergrenze verteidigt, an der es auch einen Durchbruch nach unten hätte geben können. Im Einzelnen. Die Aktie befindet sich in einem leichten charttechnischen Abwärtstrend. Dabei konnte der Wert jedoch immerhin die Grenze von 2,40 Euro halten. Dies könnte zu einem Comeback nach oben führen, heißt ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...