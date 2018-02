Am 08,02. Hatten wir den letzten Artikel über Heidelberger Druckmaschinen im Express-Service veröffentlicht und der Titel des Beitrags lautete: "Heidelberger Druckmaschinen: Der Digitaldruck rettet den Aktienkurs!" In diesem Artikel stand u.a.: "Steigende Umsätze mit Digitaldrucksystemen brachten für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG am Donnerstag einen kräftigen Kursgewinn. Die Zahlen waren insgesamt nicht berauschend, denn der Druckmaschinenhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...