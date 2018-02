Zürich - Die Standortinitiative digitalswitzerland wächst weiter: Nicht einmal drei Jahre nach deren Gründung zählt der Verein zur Förderung der digitalen Innovation in der Schweiz bereits 100 Mitglieder. Damit wird deutlich, dass die Digitalisierung in der Schweiz ein Anliegen ist, das Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft stark beschäftigt. digitalswitzerland wird mit diesem starken Mitglieder- Netzwerk in den einzelnen Initiativen noch mehr Wirkung für die digitale Innovation erzielen.

Im September 2015 als Digital Zurich 2025 gestartet, wurde die Initiative nach rund einem Jahr in digitalswitzerland umgetauft und auf die gesamte Schweiz ausgeweitet. In weniger als drei Jahren ist digitalswitzerland auf 100 Mitglieder angewachsen und damit zur wichtigsten Stimme der Schweiz für die digitale Innovation avanciert. Mit an Bord sind die renommiertesten Unternehmen und Organisationen, Universitäten sowie innovative Standorte der Schweiz. ...

