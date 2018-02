Der Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Carl-Albrecht Bartmer, hat einen Wirtschaftsminister für den ländlichen Raum gefordert. Ein solches Ressort müsse der wachsenden Ungleichheit zwischen Stadt und Land entgegentreten, sagte Bartmer der Wochenzeitung "Die Zeit".

Denn diese sei ein Grund für die Erfolge populistischer Parteien in den USA und in Europa. "Dieses Thema muss jedem Politiker in Europa unter den Nägeln brennen", so Bartmer. In einem Heimatministerium, wie es die mögliche Große Koalition plant, sieht der DLG-Präsident diese Aufgabe falsch aufgehoben. In abgehängten Regionen komme es darauf an, die Infrastruktur aufzubauen und die Wirtschaft zu stärken.

"Ich bezweifle, dass wir diese Probleme mit dem Begriff Heimat richtig adressieren."