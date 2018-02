Lieber Leser,

die Randgold Resources Aktie hat seit Veröffentlichung der Ergebnisse per Q4 2017 sowie das gesamte Jahr 2017 den Rückwärtsgang eingelegt. Charttechnisch betrachtet hat sie den 100-Wochen-Durchschnitt unterschritten und in der vergangenen Woche ein Minus von 13,85 % verzeichnet. Damit könnte sie in Kürze den 200-Wochen-Durchschnitt erreichen. Dieser verläuft bei 58,5 GBP je Aktie. Gleichzeitig verläuft in diesem Bereich ein horizontaler Unterstützungsbereich, siehe Chart ... (David Iusow)

