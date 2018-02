Zürich (awp) - Der Schokolade-Produzent Barry Callebaut und FlavaNaturals produzieren gemeinsam in den USA eine Schokolade mit hohem Flavanolgehalt. Die sogenannten "FlavaBars" würden 2018 in einer exklusiven Partnerschaft für den US-Markt hergestellt. Die Tafeln sind heute in erster Linie auf dem Portal von FlavaNaturals ...

