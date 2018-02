Bis Ende 2019 sollen die beiden Photovoltaik-Kraftwerke im Bundesstaat New South Wales in Betrieb gehen. Über 400 Millionen Euro will das Essener Unternehmen dafür investieren, wobei die finale Entscheidung noch aussteht.Innogy hat vom australischen Projektentwickler Overland Sun Farming zwei Photovoltaik-Projekte in New South Wales mit insgesamt 460 Megawatt Leistung übernommen. Die Verträge seien bereits unterzeichnet, über weitere Details zum Geschäft herrsche Stillschweigen, teilte die Essener RWE-Tochter am Mittwoch mit. Die Projektgesellschaften sollen nach derzeitigen Plänen im zweiten ...

