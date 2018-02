Liebe Leser,

Anfang der Woche stabilisierten sich die Preise nach der starken Korrektur der letzten Woche. Fielen sie in der Vorwoche noch um fast 10%, so steigen sie seit Wochenbeginn wieder leicht an. Die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten hatte viel Geld aus riskanten Anlageformen abgezogen, so auch aus dem Ölsektor.

Ölpreis erholt sich nicht so stark wie der Aktienmarkt

Die Erholung an den Börsen tritt langsam ein, die Ölpreise steigen aber nicht in gleichem Maße ... (Benjamin Fitzgerald)

