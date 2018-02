Der Ausverkauf im US-Dollar setzt sich unaufhaltsam fort und so steigt der Cable auf den höchsten Stand seit letzten Donnerstag. Das Paar steigt in Einklang mit den US-amerikanischen Aktien. Nach einer schwachen Eröffnung haben die Indizes an der Wall Street an Fahrt aufgenommen. Die bessere Marktstimmung spiegelt sich im Volatilitätsindex VIX wider, ...

