Liebe Leser,

das ist recht selten geworden am deutschen Aktienmarkt in diesen Tagen, dass eine Aktie ein frisches 12-Monats-Hoch markiert. Doch solche Fälle gibt es noch - ein aktuelles Beispiel ist die Aktie des Biotech-Unternehmens 4SC. Am Aschermittwoch wurde im frühen Handel mit rund 6,90 Euro ein frisches 12-Monats-Hoch markiert. Vielleicht gab da auch die Meldung von Ende Januar noch Rückenwind, demzufolge die Studie für Resminostat Fortschritte macht. So hat laut 4SC das sogenannte ... (Peter Niedermeyer)

