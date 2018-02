Liebe Leser,

die Aktie der Lufthansa hat sich am Dienstag und am Mittwoch wieder stärker gezeigt. Der Wert legte im laufenden Aufwärtstrend zu und erholte sich nach einem vorhergehenden, fast dramatischen Kursverfall wieder etwas. Kann die Aktie nun wieder deutlicher ansteigen? Analysten haben gewisse Zweifel. Die Aktie könnte nach dem Rekordjahr 2017 nun schwierigeren Zeiten entgegensehen. Immerhin ging es in einer Woche um 6 % nach unten. Innerhalb von zwei Wochen gab die Notierung um ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...