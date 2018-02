Am 12.02. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance bei Hypoport hingewiesen. Der Beitrag hatte folgenden Titel: "Hypoport: Sehr stabil durch die Börsengewitter gekommen! Trading-Chance!" Unser Einstiegskurs hat wieder einmal gepasst und der Trade wurde gestartet. Am 12.02. konnte man einen vorsichtigen Ausbruch erkennen, der sich am 13.02. fortsetzte. Jetzt wird es spannend ob das Hoch vom 01.02. überwunden werden kann und ob die Aktie ...

