Am letzten Sonntag hatten wir den Abonnenten des Express-Service einen "Zocker-Trade" auf Alibaba angeboten. Der Titel des Artikels lautete: "Alibaba: Gewinn kassiert - Kursverfall - Lust auf einen Zocker-Trade?" Am Montag gab es einen schönen Tagesgewinn und wir konnten titeln: "Alibaba: Treffer mit bis 21% Tagesgewinn 21%! Dann neue Einstiegschance!" Wer den Gewinn am Mittag nicht mitgenommen hatte, musste zusehen, wie die Gewinne wieder dahinschmolzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...