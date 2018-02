Zusammenfassung:

Eine Vielzahl an Daten aus der US Wirtschaft heute Nachmittag

Gouverneur Olsen wird eine Rede halten

Eine breite Palette an Zentralbanker, die sich heute ebenfalls äußern werden

Am heutigen Donnerstag kann man eine Vielzahl an Daten aus den USA sehen, die ab dem frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Zunächst werden die Berichte zum Erzeugerpreisindex und zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Später am Nachmittag folgen die Berichte zur industriellen Produktion und Gouverneur Olsen von der Bank of Norway wird seine alljährliche Rede halten.

14.30 Uhr - USA, Erzeugerpreisindex für Januar Dies ist ein Inflationsbericht, der über die Änderungen der Einkaufspreise für Produzenten berichtet. Auf diesen Bericht schauen die Zentralbanken sehr genau, da dieser Bericht neben den Verbraucherberichten Anzeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...