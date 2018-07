Die Wall Street dürfte mit Gewinnen in den Donnerstag starten, nachdem sie am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen geblieben war. Der Handelskonflikt mit China bleibt aktuell das Hauptthema, doch keimt Hoffnung auf, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Viele Börsianer gehen davon aus, dass ein großer Handelskrieg noch abgewendet werden kann und dass die Maßnahmen, die tatsächlich getroffen werden, die Weltwirtschaft nicht ernsthaft in Mitleidenschaft ziehen. "Es gibt zwar allerorten Risiken, doch die wirtschaftlichen Fundamentaldaten sind stark", sagt Investmentmanager James Athey von Aberdeen Standard Investments.

Über letzteres werden am Donnerstag zahlreiche Konjunkturdaten Aufschluss geben. Vorbörslich liefern der ADP-Bericht und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Indikationen für den großen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Kurz nach Handelsstart folgen dann die Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungsgewerbe. Am Abend deutscher Zeit wird schließlich das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung veröffentlicht.

Die Aktien des LED-Produzenten Cree könnten im Fokus stehen. Das Unternehmen hat sich an die US-Regierung gewandt und gewarnt, dass Zölle auf ihre Produkte aus China die Ausgaben für Forschung und Jobs in den USA vermindern würden. Die Intervention erwies sich aber bislang als vergeblich.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.