Die europäische Währung kann ihren Siegeszug in dieser Woche fortsetzen und so findet der Handel des EUR/USD am Donnerstag in Reichweite der psychologischen Marke von 1,2500 statt. EUR/USD Fokus auf US Daten Das Paar steigt bereits die 4. Sitzung in Folge und die Gewinne belaufen sich seit dem Rückgang in der letzten Woche auf rund 300 Pips. Der Verkaufsdruck ...

