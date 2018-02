Es gibt einige Faktoren, die nach Ansicht des Beratungsunternehmens dafürsprechen, dass der Photovoltaik-Rekordzubau von 53 Gigawatt in diesem Jahr nicht erreicht wird. Allerdings dürfte es mit 40 bis 45 Gigawatt neu installierter Leistung trotzdem erneut ein gutes Jahr werden.In China beginnt am Freitag das "Jahr des Hundes". Es bringt Bewegung, Motivation und unkonventionelle Lösungen, glaubt man den Astrologen. Was 2018 für den chinesischen Photovoltaik-Markt bringen wird, hat Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory (AECEA) versucht zu analysieren. Das Unternehmen ist der Auffassung, es "wird ...

