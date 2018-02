Lieber Leser,

die Commerzbank-Aktie hat sich seit etwa Mitte Juli 2016 an einem Turnaround versucht. Es gab insgesamt vier hauptsächliche Gründe für die positive Entwicklung. Zum einen haben Anleger die Umstrukturierung der Bank gutgeheißen. Dass sich das Ganze auszahlt, sah man zwar bis auf einige Ausnahmen noch nicht in den Ergebnissen, allerdings schaffte man in der Zeit, immer mehr Kunden für sich zu gewinnen. Ein weiterer Faktor waren die steigenden Zinsen in den USA sowie daraus ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...