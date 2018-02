Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen zeitweise über die Marke von 1,25 US-Dollar gestiegen war, wurde sie gegen Mittag mit 1,2475 Dollar gehandelt. Auch zum Schweizer Franken kam der Euro mit 1,1543 nach 1,1559 am Morgen leicht zurück. Der US-Dollar zeigte sich weiter schwach und kostete am Mittag noch 0,9251 CHF. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...