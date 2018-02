Der GBP/USD verzeichnet die 4. Sitzung in Folge Gewinne und er bleibt in Reichweite des 1,5 Wochenhoch, welches heute gebildet wurde. GBP/USD ignoriert US CPI Der Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar bleibt bestehen und das obwohl das US CPI am Mittwoch ein solides Ergebnis ablieferte. Es gelang den Paar aus seiner asiatischen Konsolidierungsrange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...