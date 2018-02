Der Greenback schwankt heute zwischen Gewinn und Verlust und so kann sich der USD/CAD zur 1,2500 erholen, nach dem es mit dem frühen Handel bei der 1,2460 zu einer Bodenbildung kam. USD/CAD Fokus auf US Daten und BoC USD/CAD profitiert von US Treasury Renditen Nach dem die 1,2460 mit dem frühen Handel getestet werden konnte, kam es im Einklang mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...