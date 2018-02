Bern (awp/sda) - Nach dem Bekanntwerden der Buchhaltungstricks bei Postauto bleibt Post-Chefin Susanne Ruoff an der Spitze des Konzerns. Der Verwaltungsrat sprach ihr in an seiner Sitzung vom Mittwoch sein Vertrauen aus. Die laut einem Communiqué der Post "illegale Buchungspraxis" bei PostAuto will der Post-Verwaltungsrat ...

