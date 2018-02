Bei BMW hat man seit Jahren Pläne zum Bau eines Autowerks in Russland in der Schublade. Zuletzt wurde das Vorhaben von der tiefen Rezession in den Jahren 2015 und 2016 ausgebremst. Inzwischen hat sich der russische Automarkt deutlich erholt, im Januar 2018 gab es den achten Wachstumsmonat in Folge. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...