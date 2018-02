Zusammenfassung:

Die Daten zur US Inflation haben die Investoren positiv überrascht

EURUSD und US500 haben die Reaktion direkt nach der Veröffentlichung umgekehrt

Der Goldpreis befindet sich an einer wichtigen Widerstandszone

In den USA ist die Inflation aktuell das Hauptthema. Nach mehreren Jahren, in denen sich die Wirtschaft deutlich erholt hat, steigt die Zufriedenheit der Verbraucher in den USA an und ist nun sogar an dem Punkt, dass man leichten Druck auf die Inflation ausübt, zumindest so viel, dass geldpolitische Straffungen erforderlich sind. Nicht für jedermann ist das eine gute Nachricht - ein Ausblick, was durch höhere Zinsen passieren könnte, hat die Wall Street in diesem Februar schon wach gerüttelt, daher haben die Investoren den Fokus voll und ganz auf den gestrigen Mittwoch gelegt. Die Inflationsdaten haben positiv überrascht, die Marktreaktion war jedoch nicht ganz klar. Wir analysieren den Inflationsbericht und schauen uns drei wichtige Märkte an: US500, EURUSD und Gold.

Die Inflations steigt langsam an

Die Inflation lag im Januar bei 2,1% YoY, somit also unverändert gegenüber dem Vormonat, jedoch über den Erwartungen von 1,9%. Die Entwicklung der Energiepreise trug ein Großteil zu dieser Überraschung bei. Die Preise für Diesel stiegen allein im Januar um 9,5% an, im letzten Jahr sogar um 22,5%. Aber auch ...

