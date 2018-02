New York - An der Wall Street ist es nach dem Kurssturz zum Monatsanfang am Donnerstag den fünften Handelstag in Folge wieder aufwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial eroberte dabei die Marke von 25'000 Punkten zurück. Die zahlreichen an diesem Tag bekannt gegebenen Wirtschaftsdaten lieferten allerdings keine klaren Impulse. Sie waren gemischt ausgefallen.

Im frühen Geschäft stieg der US-Leitindex um 0,50 Prozent auf 25 018,15 Punkte. Seit seinem Kurssturz bis auf 23 360 Punkte am vergangenen Freitag hat er damit nun wieder rund 7 Punkte gut gemacht. Die Fortsetzung ...

