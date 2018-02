Zürich - Die Union Bancaire Privée (UBP) gibt bekannt, dass Adrian Künzi per 1. März 2018 zum CEO der Niederlassung Zürich und zum Leiter der Region Nordeuropa in der Division Private Banking ernannt wurde.

Adrian Künzi kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzbereich zurückblicken und verfügt sowohl im Asset Management als auch im Private Banking über fundiertes Know-how. Vor seinem Eintritt in die UBP war Adrian Künzi seit 2012 als CEO der Notenstein La Roche Privatbank AG tätig. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre bei Wegelin & Co. Privatbankiers. Dort hatte er verschiedene Funktionen inne, insbesondere diejenige des Head of Western Switzerland.Zürich ist weltweit die zweitgrösste Geschäftsstelle der GruppeAls CEO von UBP Zürich wird Adrian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...