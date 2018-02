Macron hat Syrien mit Luftangriffen gedroht, falls es Beweise für den Chemiewaffeneinsatz gibt. Die EU-Außenminister reagieren zurückhaltend auf seine Ankündigung.

Frankreichs Ankündigung eines härteren Vorgehens bei einem syrischen Chemiewaffeneinsatz ist in den Reihen der EU-Außenminister zum Teil zurückhaltend aufgenommen worden. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sieht die Vereinten Nationen am Zuge. "Die EU hat sich immer dafür ausgesprochen, dass die UN den möglichen Einsatz von Chemiewaffen überwacht", sagte sie am Donnerstag in Sofia.

Vorsichtig äußerte sich Bundesaußenminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...