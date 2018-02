Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas fester geschlossen. Zwar bröckelten die Gewinne zum Handelsende mit der ins Minus drehenden Wall Street etwas ab; die Hauptschuld an der verhaltenden Entwicklung hatten allerdings die Papiere des Schwergewichts Nestlé. Denn die Westschweizer hatten mit ihren für 2017 vorgelegten Jahreszahlen die Anleger enttäuscht.

Ansonsten aber sei das Sentiment relativ gut gewesen, hiess es im Handel. Die Risikobereitschaft der Anleger sei zurückgekehrt, die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen sei aber gleichzeitig immer noch vorhanden, was an den am Ende etwas sinkenden Kursen ersichtlich gewesen sei. Die zahlreichen am Berichtstag vor allem in den USA bekannt gegebenen Wirtschaftsdaten lieferten keine klaren Impulse. Sie waren gemischt ausgefallen.

Der Swiss Market Index (SMI) ging 0,21% fester bei 8'917,80 Punkten aus dem Tag. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,60% auf 1'465,88 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,28% auf 10'275,35 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen deren 26 im Plus aus dem Tag und vier mit einem Minus.

Nestlé büssten nach Zahlen deutliche 2,1% ein und bremsten den Leitindex SMI damit massgeblich. Der Nahrungsmittelkonzern aus Vevey blickt auf ein eher verhaltenes Geschäftsjahr zurück; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...