Zum Start der Zwischenrunde in der Europa League hat Dortmund am Donnerstagabend mit einem 3:2 gegen Atalanta Bergamo aus Italien gewonnen. André Schürrle brachte den BVB zwar in der 30. Minute in Führung, dann drehte ein Doppelschlag von Josip Ilicic in der 51. und 56. Minute aber die Partie, bevor Michy Batshuayi in der 65. Minute wieder ausglich.

Erst ein weiterer Treffer von Michy Batshuayi in der Nachspielzeit und nach weltklassiger Vorbereitung durch Götze brachte die Entscheidung. Damit freut sich der BVB auf den ersten Sieg nach acht Spielen auf europäischer Ebene.