"Wir werden einen neuen Vertrag mit Saint-Gobain aufsetzen", sagt zumindest Urs Schenker, Anwalt der Familie Burkard beim umstrittenen Verkauf der Sika-Kontrollmehrheit an Saint-Gobain, dem "Tagesanzeiger" in einem Artikel am Freitag. Ende Jahr läuft der Vertrag von Saint-Gobain zum Kauf der Kontrollmehrheit an Sika aus. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...