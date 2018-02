Unsere letzte Trading-Idee mit Volkswagen hat nicht funktioniert, auch weil wir angesichts der US-Crash-Tage die Trades enger abgesichert hatten, um das Risiko in diesem nervösen Markt geringer zu halten. Die Volatilität der Aktie hat stark zugenommen, was man insbesondere am Chart über 10 Tage erkennen kann. Bisher hat sich die Aktie aber in den letzten Tagen vor der Unterstützung wieder in Richtung Norden begeben und das könnte ein Hinweis darauf ...

