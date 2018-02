Am letzten Sonntag hatten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Airbus hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Airbus: Unterstützung hat gehalten - hebeln Sie Ihre Gewinne schon?" In diesem Beitrag waren wir auf die charttechnische Situation eingegangen und hatten u.a. geschrieben: "Am 15.02. sollen die Jahreszahlen für 2017 kommen, die eigentlich, wenn man von den Problemen mit dem Militärtransporter A400M ...

Den vollständigen Artikel lesen ...