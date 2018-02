Gestoppte bzw. gedrehte Serien: William Hill -0,16% auf 318,5, davor 6 Tage im Plus (3,24% Zuwachs von 309 auf 319), RBI +0,66% auf 32,03, davor 5 Tage im Minus (-9,6% Verlust von 35,2 auf 31,82), BT Group +0,04% auf 225,65, davor 5 Tage im Minus (-6,53% Verlust von 241,3 auf 225,55), Südzucker +0,85% auf 14,85, davor 5 Tage im Minus (-5,12% Verlust von 15,52 auf 14,72), UnitedHealth -1,21% auf 226,02, davor 4 Tage im Plus (5,69% Zuwachs von 216,46 auf 228,78), Vipshop -4,02% auf 18,16, davor 4 Tage im Plus (23,58% Zuwachs von 15,31 auf 18,92), Salzgitter-0,17% auf 46,37, davor 4 Tage im Plus (4,55% Zuwachs von 44,43 auf 46,45), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG -0,91% auf 3,8, davor 4 Tage im Plus (4,92% Zuwachs von 3,66 auf 3,83), Qualcomm Incorporated -1,97% auf 65,28,...

Den vollständigen Artikel lesen ...